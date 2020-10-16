Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı

16.10.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:19
Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin tanınmış simalarından olan siyasetçi ve iş adamı kimliği ile bilinen Zekeriya Ergüneş hayatını kaybetti.

Kayseri'nin tanınmış simalarından olan siyasetçi ve iş adamı kimliği ile bilinen Zekeriya Ergüneş hayatını kaybetti.

Kayseri'nin tanınmış simalarından olan siyasetçi ve iş adamı kimliği ile bilinen Zekeriya Ergüneş, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Ergüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya Ergüneş'in cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

Zekeriya Ergüneş kimdir?

1956 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Zekeriya Ergüneş, Geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Aynı zamanda iş adamı olan Ergüneş, Kay-Grup eski yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra kentte yaptığı hayırseverlikle tanınıyordu.

Ayrıca, Ergüneş'in ölümünün ardından Kayseri protokolü yayımladığı mesajlar ile merhum Ergüneş'in ailesine taziyelerini iletti. - KAYSERİ

Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı
Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı
Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Metin Oktay Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Dava Türk Ekim Genç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 13:33:51. #1.15#
title