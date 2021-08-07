Kayseri ve Sivas'ta sağanak etkili oldu
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Kayseri ve Sivas'ta sağanak etkili oldu

Kayseri ve Sivas'ta sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri ve Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri ve Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, Melikgazi ve Talas ilçelerinde etkili oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı.

Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sivas'ta da öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi.

Aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kayseri ve Sivas'ta sağanak etkili oldu
Kayseri ve Sivas'ta sağanak etkili oldu
Kayseri ve Sivas'ta sağanak etkili oldu
Kayseri ve Sivas'ta sağanak etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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