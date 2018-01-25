KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda, "Sırça Hayvan Koleksiyonu" adlı tiyatro oyunu, yarın saat 19.30'da sahne alacak.

Tennesse Williams'ın 1930'lu yılların başında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde yazdığı oyunda, babasız yaşayan bir ailenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ele alınıyor. Bir erkek çocuğunun ailesine bakmak için hayallerinden vazgeçmesi, kızını ısrarlı bir şekilde evlendirmek isteyen bir anne ve kızlarının aksayan bir bacağının olması, aileyi içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 27 Ocak Cumartesi günü saat 12.00, 14.00 ve 16.00'da TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Ege ile Gaga"nın tiyatro sahnesine uyarlanan oyunu sergilenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 28 Ocak Pazar günü ünlü kanun sanatçısı Göksel Baktagir, "Doğu Rüzgarı" isimli konser verecek. Konserde Baktagir'e keman sanatçısı Nedim Nalbantoğlu da eşlik edecek.

Sivas



Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Merih Atak'ın kaleme aldığı, Volkan Gündüz'ün yönettiği "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

Asırlık bir aşk hikayesini seyirciye yansıtacak oyunda, Serkan Yanar, Neyra Karaböcü, Onur Kayabaşı, Ufuk Bostancı, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Göksu Girişken, Ayça Aksu, Burak Fındıkçı, İnanç Keteci, İsmail Tütüncü, Nihal Kuruçay, Başak Salarvan, Zuhal Toptaş, Meryem Özdemir ve Ezgi Koç rol alıyor.



Seyredenleri müzik, dans ve ışık düzeniyle hikayenin içine çekecek "Leyla ile Mecnun" isimli oyunun müzikleri Kemal Gününç ve Sibel Algan imzasını taşıyor. Oyunun dans düzeni Mürüvvet Küçükçoban'a, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait.



Oyun, bugün 19.30, yarın 19.30, 27 Ocak Cumartesi günü 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.