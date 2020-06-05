Kayseri ve Niğde'de Cuma namazında avlular doldu taştı Kayseri ve Niğde'de Cuma namazında avlular doldu taştı Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından geçilen normalleşme sürecinde cemaatle kılınan cuma namazını Kayserili ve Niğdeli vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Kayseri ve Niğde'de Cuma namazında avlular doldu taştı

KAYSERİ - Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından geçilen normalleşme sürecinde cemaatle kılınan cuma namazını Kayserili ve Niğdeli vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Covid-19 salgının yayılmasının önüne geçilmesi için bir süredir camilerde toplu namaz kılınması yasaklanmıştı. Alınan önlemlerin ardından gelinen süreçte ilk kez geçen hafta açılan camiler, bu hafta da ikinci kez cemaatiyle buluştu. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Kayseri Valiliği'nce belirlenen camilerde maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hazır bulundu. Normalleşme adımları kapsamında toplu olarak kılınan Cuma namazına vatandaşın ilgisi oldukça yoğundu.

Niğde'de de yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla ikinci kez cemaatine kavuştu. Niğde'de Valilikçe merkezde uygun görülen 17 otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı. Perşembe pazarında vatandaşlar, alana maskesiz ve seccadesiz alınmadı. Girişte dezenfekte edilen vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hutbede, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA