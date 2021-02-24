Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil

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Kayseri'de 100 bin kişide görülen vaka sayısının 56,71'den 74,08'e yükselmesi tedirginlik yarattı. Kentte geçen haftaki vaka sayısı 806 iken bu hafta sayısı 1053'e fırladı. Vaka sayısındaki artış üzerine kentte ekiplerin denetimlerine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Kısıtlamaların hafifletilmesi bu tabloya göre mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de son bir hafta içerisinde koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının ardından Vali Şehmus Günaydın kentte denetimlerin artırılmasına yönelik talimat verdi. Kent merkezindeki denetimlere de katılan Vali Günaydın, uyarılarda bulundu.

VAKA SAYISI FIRLADI

Kayseri'de 8-14 Şubat haftasında haftalık 806 vaka bulunurken 15-21 Şubat haftasında bu sayının 1053'e fırlaması tedirginlik yarattı.

"BU ORANI AŞAĞILARA ÇEKMEK ZORUNDAYIZ"

Vali Günaydın normalleşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımız her pazartesi illerimizde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı ile ilgili bilgiler vermeye başladı. Geçen hafta Kayseri'mizde vaka sayısı 100 bin kişiye 56,71 kişi düşüyorken, maalesef son açıklanan rakama göre bu oran yukarılara çıktı. Biz 74-75'lere çıkan oranı, aşağılara çekmek zorundayız.

"BU TABLOYA GÖRE MÜMKÜN DEĞİL"

Eğer ileride yerelde alınacak tedbirlerle bir takım kısıtlamalar kaldırılacaksa bizim vaka sayılarında mutlaka bir düşüş sağlamamız lazım. Bu düşüşü sağlamadan kısıtlamaların hafifletilmesi bu tabloya göre mümkün değil. Burada bizlere görev düşüyor. Vatandaşlarımızla hep beraber gayret göstereceğiz"

"VAKA SAYILARINI DÜŞÜRÜRSEK KISITLAMALAR GÖRÜŞÜLÜR"

Vali Günaydın şöyle devam etti:

"Bunu daha önce Kayseri olarak başarmıştık. İnşallah 15 gün içerisinde tekrar vaka sayılarını düşürürsek o zaman hangi alanlarda kısıtlamaları hafifleteceğimizi de ilgili kurumlarımızla beraber görüşmüş olacağız.

"5-6 GÜN İÇİNDE TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Şu an kısıtlamaların hafifletilmesiyle ilgili üzülerek söyleyeyim ki böyle bir ihtimal yok. Önümüzdeki 5-6 gün içinde tekrar değerlendirmeleri yapacağız. Denetlerimin artırılması yönünde talimat verdim. Denetlemelerin artması önemli; ancak en önemlisi bizler kurallara uyacağız"