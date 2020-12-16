Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza'yı ziyaret etti
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Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza'yı ziyaret etti

16.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:57
Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza'yı ziyaret etti

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tomarza'yı ziyaret etti.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tomarza'yı ziyaret etti.

Şahin, ziyaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Anıl Bayram tarafından karşılandı.

Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Davut Şahin'i de makamlarında ziyaret eden Şahin, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ve hibe programı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler

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