Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği
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Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği

Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da sessizlik hakim oldu.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamından yayımladığı genelge kapsamında, 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında, bugün de kentte sessizlik hakim oldu. 100 bin nüfusta görülen vaka sayısının 315,94'ten 397,76'ya yükseldiği Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gerçekleştirdi. Kent merkezindeki yayalarda durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.


Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği
Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği
Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği
Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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