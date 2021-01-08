Kayseri Şehir Hastanesinde "Mis-C" teşhisi konulan çocuğa doktorundan flütlü konser
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Kayseri Şehir Hastanesinde "Mis-C" teşhisi konulan çocuğa doktorundan flütlü konser

08.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:43
Kayseri Şehir Hastanesinde

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra Mis-C (Multisistem İnflamatuar Sendromu) teşhisi konulan 9 yaşındaki Zeynep Öztöbek için Kayseri Şehir Hastanesindeki doktoru flütle konser verdi.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra Mis-C (Multisistem İnflamatuar Sendromu) teşhisi konulan 9 yaşındaki Zeynep Öztöbek için Kayseri Şehir Hastanesindeki doktoru flütle konser verdi.

Kovid-19 testleri geçen ay pozitif çıkan ve hafif seyirle hastalığı atlatan Öztöbek ailesinin 9 yaşındaki üyesi Zeynep, birkaç hafta sonra bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Tetkikler sonucu doktorların Mis-C tanısı koyduğu Zeynep'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken ileri derecede kalp ve solunum yetmezliğinin ortaya çıkmasıyla hasta entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.

Yaklaşık 10 gün sonra değerleri düzelince servise çıkarılan Zeynep'e yoğun bakım ünitesinde görevli uzman Dr. Adem Dursun, sürpriz yapmak istedi.

Dursun, müziği çok sevdiğini öğrendiği Zeynep'e hastane odasında flütle "Ne zaman seni düşünsem" şarkısını çalarak moral verdi.

Dr. Dursun, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve küçük hastalarına da moral vermek için böyle bir şey yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Zeynep'in ricasını bir sürprizle yerine getirdiğini anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Zeynep Mis-C tanısı koyduğumuz bir hastamız. Kendisiyle bir sohbetimiz esnasında enstrüman çaldığını öğrendik, o da benim yan flüt çaldığımı öğrenince benden kendisine bir parça çalmamı rica etti. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak." ifadesini kullandı.

Zeynep Öztebek de "9 yaşındayım, Mis-C diye bir hastalığa yakalanmışım koronavirüsten sonra. Buradaki ablaları, ağabeyleri çok sevdim. Doktorlarıma çok teşekkür ederim." dedi.

Tedavi süreci

Uzman Dr. Serkan Özsoylu da Kovid-19'un çocuklara bir şey yapmadığı yönünde yanlış bir algı olduğunu aktardı.

Kovid-19 geçiren çocuklarda özellikle 4-6 hafta sonra karın ağrısı, kusma, ateş ve nefes almada zorluk gibi şikayetler görmeye başladıklarını anlatan Özsoylu, şöyle devam etti:

"Bu çocuğumuz da bu tür gastrointestinal sistem bulguları ön planda olan sıkıntılarla geldi. Takibinde solunum sıkıntısının artması üzerine çocuğumuzda Mis-C'den şüphelenerek çocuk hastalıkları servisimize aldık. Böylece süreç başlamış oldu. Burada baktığımızda kalbinin çok hızlı attığını ve solunum sıkıntısının olduğunu gördük. Solunum sıkıntısının da artması üzerine çocuk yoğun bakım ünitemize alarak solunum cihazına bağladık. Tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileştiğini görünce solunum cihazından çıkardık ve kalp kasının eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçten çocukların da erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk. Akut dönemde olmasa bile birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Şu an çocuğumuz çok iyi ve yoğun bakım ünitesinden çocuk hastalıkları servisine aldık. Tabii ki burada kriterler var, aileden en az bir kişinin Kovid-19 testi pozitif öyküsünün olması ve üzerinden birkaç hafta geçmiş olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa biz bundan sonra Mis-C sendromu değerlendirmesi yapmaya başlıyoruz. Önemli olan ailelerin Kovid-19 testi pozitif olduktan sonra dikkatli olması, farklı bir şeyler gördüklerinde mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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