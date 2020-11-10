Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

10.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:39
Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

KAYSERİ'de, 4 yıl önce arkadaşları ile çarşı iznine çıktıkları sırada gerçekleşen bombalı terör saldırısında gazi olan Hakan Şimşekyakar, olayın faili olan PKK'lının yakalanmasıyla buruk sevinç yaşadı.

KAYSERİ'de, 4 yıl önce arkadaşları ile çarşı iznine çıktıkları sırada gerçekleşen bombalı terör saldırısında gazi olan Hakan Şimşekyakar, olayın faili olan PKK'lının yakalanmasıyla buruk sevinç yaşadı. Şimşekyakar, "Hain saldırının failinin yakalanması ile şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını görmek bizleri mutlu etti" dedi.

Kayseri'de, vatani görevleri yaptıkları sırada 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, aralarında komando er Hakan Şimşekyaşar'ın da bulunduğu 54 asker ise gazi oldu. Olayın faillerinden olan PKK'lı 'Fırat/Botan' kod isimli terörist Ferhat Tekiner'in MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi, terör saldırısında yaralanan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Hakan Şimşekyaşar'ı da mutlu etti.

'İHTİYAÇ OLURSA ASKERLİĞE HAZIRIM'Saldırıda gazi olan Hakan Şimşekyakar, olay günü çarşı iznine çıktıklarını ve otobüste cep telefonu ile fotoğraf çektikten kısa süre sonra patlama meydana geldiğini ifade ederek, "Hain saldırının failinin yakalanması ile şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını görmek bizleri mutlu etti. İnşallah diğer sorumlular da teker teker ortaya çıkarılıp, cezalandırılır. Bu hain saldırıda gazi olan bir asker olarak, teröristlerin idama mahkum edilmesini istiyorum" dedi.

Şimşekyakar, hain saldırıdan kısa süre önce arkadaşları ile çektiği fotoğrafı her gördüğünde gözlerinin dolduğunu belirtirken, ihtiyaç olması halinde her an yeniden askerlik görevini yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.


Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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