Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den Yemliha Mahallesi'ndeki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Yemliha Mahallesi'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının nedeninin "üfürükçü" olduğu iddialarını yalanladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Yemliha Mahallesi'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının nedeninin "üfürükçü" olduğu iddialarını yalanladı.

Benli, sosyal medya hesabından, Yemliha Mahallesi'ndeki Kovid-19 vakalarına ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"Vakaların kaynağının üfürükçü olduğu" iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Benli, "Oradaki vakalarımızın kaynağının yapılan filyasyon çalışmamızda Kayseri'den giden otobüs şoförü temaslısının ziyareti olduğu tespit edilmiştir. Vakaların oluşmasında ise cenaze evine taziye ziyareti etkili olmuştur. Hafta sonu ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz taramada tüm testler negatif bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA