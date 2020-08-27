KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' açıklaması
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KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' açıklaması

Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' açıklamasıKAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, şeker fiyatlarına ilişkin, "Geçen seneden bu zamana kadar şekerin toptan fiyatlarında bir artış yok; ama perakende artışı var.

27.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:26

Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' açıklaması

KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, şeker fiyatlarına ilişkin, "Geçen seneden bu zamana kadar şekerin toptan fiyatlarında bir artış yok; ama perakende artışı var. Şeker fabrikalarının pancardaki artış fiyatını karşılayabilmesi için mutlaka zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, şeker fabrikalarının maliyetlerinin arttığını ve toptan şeker fiyatlarına zam yapılması gerektiğini söyledi. Kooperatifin 67'inci Olağan Mali Genel Kurulu'nda ana gündem maddelerinden birinin şeker fiyatları olduğunu belirten Başkan Akay, "Pancar fiyatlarının belirlenmesi konusunun çözümsüz kalması mali olağan genel kurulumuzun en önemli konularından biriydi. Bütün ürünlerde neredeyse taban fiyatlar açıklandı. Taban fiyatı belli olmayan, açıklaması yapılmayan tek ürün şeker fiyatları oldu" diye konuştu.

'PERAKENDE FİYATLARDA ARTIŞ VAR, TOPTAN FİYATTA YOK'

Marketlerde satılan perakende şeker fiyatlarında zam yapıldığını ancak fabrikadan toptan alınan şeker fiyatlarında bir artış olmadığını belirten Akay, "Geçen sene Cumhurbaşkanımız yüzde 28'lik bir zam oranı açıklamıştı. Geçen seneden bu zamana kadar şeker fiyatlarında bir artış olmadı. Şekerin toptan fiyatlarında bir artış yok; ama perakende artışı var. Şeker fabrikalarının pancardaki artış fiyatını karşılayabilmesi için mutlaka zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz " dedi.

'HAZİNEDEN PARA ÇIKMAYACAK, AKSİNE PARA GİRİŞİ OLACAK'

Başkan Akay, "Zam konusu gündeme geldiğinde yanlış ve farklı değerlendirilebiliyor. Hazineden çıkacak bir para söz konusu değil. Serbest piyasada tüketilen bir ürün ve perakende satışlarında da bir artış var. Fabrikaların maliyetlerini karşılayacak bir artıştan söz ediyoruz. Bu durum gerçekleşecek olursa, Hazineden para çıkmayacak, aksine şirketler yani şeker fabrikaları kar ettiği için devlete vergi olarak para girişine katkı sağlamış olacak. Bu yanlış algının düzeltilmesi gerekir inancıyla şeker fabrikaların faaliyetlerini kolay sürdürebilmeleri için bu ihtiyacı biz dile getiriyoruz. Bu konuda şu ana kadar herhangi bir gelişme yok; ama biz ümidimizi koruyoruz. Çünkü, bu konu Türkiye'de çok geniş bir sahada en az 100 bin pancar çiftçisini ve 33 şeker fabrikasını ilgilendiren bir konu" diye konuştu.

Akay, şeker fiyatlarına zam yapılması gerektiği düşüncesinin, Türkiye'nin önemli bir ekonomik meselesi ve ihtiyacı olduğu inancını taşıdıklarını belirtti.

KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' açıklaması

Kaynak: DHA

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