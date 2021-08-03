Kayseri OSB'nin 'Koca Yusuf'u Muğla'da
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Kayseri OSB'nin 'Koca Yusuf'u Muğla'da

Kayseri OSB'nin 'Koca Yusuf'u Muğla'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, farklı illerde başlayan ve yer yer etkili olan orman yangınlarının milletin her ferdinin ciğerini yaktığını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, farklı illerde başlayan ve yer yer etkili olan orman yangınlarının milletin her ferdinin ciğerini yaktığını söyledi. Başkan Nursaçan, Muğla'daki yangın bölgesine Kayseri OSB'nin en etkili araçlarından Koca Yusuf'u gönderdiklerini kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 24 ton su kapasitesine sahip, sadece Kayseri'nin değil ülkemizin en etkili itfaiye araçlarından olan Koca Yusuf'un Muğla'ya ulaşarak görevine başladığını belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye araçlarıyla birlikte Muğla'ya giden Koca Yusuf'un 8X4 çekerli ve her türlü arazi koşullarına uygun bir araç olduğunu dile getiren Tahir Nursaçan, "Gücü ve etkisi nedeniyle Koca Yusuf adını verdiğimiz itfaiye aracımız 24 bin litre su, 600 litre köpük kapasitesine sahip bir aracımız. Su kapasitesi ile normal 4 itfaiye aracının etkisine sahip. İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli bir şekilde Muğla'nın Marmaris ilçesine gönderdiğimiz aracımızın yangınla mücadelede önemli fayda sağlayacağına inanıyorum ve ekiplerimizin şahsında ülkemizdeki yangınların söndürülmesi için gayret gösteren itfaiyecilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Koca Yusuf'un Muğla'nın Marmaris ilçesine yola çıktığını ve Fethiye'den geçerken bir yangına müdahale ettiğini de kaydetti. Başkan Nursaçan, Kayseri OSB itfaiyesi olarak hafta sonu Yahyalı'da meydana gelen yangının söndürülmesi için de ekip gönderdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kayseri OSB'nin 'Koca Yusuf'u Muğla'da
Kayseri OSB'nin 'Koca Yusuf'u Muğla'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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