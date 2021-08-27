Kayseri Milletvekili Arık ve İl Başkanı Özer, Başkan Nursaçan'ı ziyaret etti
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Kayseri Milletvekili Arık ve İl Başkanı Özer, Başkan Nursaçan'ı ziyaret etti

Kayseri Milletvekili Arık ve İl Başkanı Özer, Başkan Nursaçan'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Ümit Özer ile parti yöneticileri Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı Kayseri'de düzenleyecekleri ekonomi programına davet ettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Ümit Özer ile parti yöneticileri Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı Kayseri'de düzenleyecekleri ekonomi programına davet ettiler. Ziyarette özellikle Kayseri OSB Teknik Koleji ile ilgili çalışmalardan övgüyle bahsedildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, CHP Heyetinin ziyaretinde OSB'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Sadece sanayiciden icazet aldıkları Kayseri OSB'de üretim ve eğitim odaklı çalıştıklarını dile getiren Başkan Nursaçan, üretimin kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi'ni geleceğe taşıyacak yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ile parti yöneticilerinin ziyaretinde özellikle Kayseri OSB Teknik Koleji'nin eğitim modelinden övgüyle söz edildi ve sadece Kayseri'nin değil ülkemizin bu tür okullara ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Ziyarette CHP Heyeti tarafından Başkan Nursaçan, 1 Eylül'de CHP ekonomi kurmaylarının katılımıyla Kayseri'de düzenlenecek olan Ekonomi Masası adlı programa davet edildi. - KAYSERİ

Kayseri Milletvekili Arık ve İl Başkanı Özer, Başkan Nursaçan'ı ziyaret etti
Kayseri Milletvekili Arık ve İl Başkanı Özer, Başkan Nursaçan'ı ziyaret etti
Kayseri Milletvekili Arık ve İl Başkanı Özer, Başkan Nursaçan'ı ziyaret etti
Kayseri Milletvekili Arık ve İl Başkanı Özer, Başkan Nursaçan'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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