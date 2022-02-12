Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odasının yeni binası açıldı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde bulunan yeni hizmet binasının açılış törenine CHP Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, üyeler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yeni bina ile üyelerine daha iyi hizmet sunacaklarını söyledi.

Aydemir, yeni binanın hizmete girmesinde ve pandemiye rağmen aidatları düzenli ödeyen üyelere teşekkür etti.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Kayseri'de yaklaşık 40 bin esnafın bulunduğunu ve bu sayının ailelerle birlikte 150 bine dayandığını söyledi.

Konuşmaların ardından binanın hizmete açılmasında emeği geçenlere plaket verildi, binanın açılışı gerçekleştirildi.