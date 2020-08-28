KAYSERİ Koronavirüsten ölen KTO eski Başkanı Mehmetbeyoğlu toprağa verildi
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KAYSERİ Koronavirüsten ölen KTO eski Başkanı Mehmetbeyoğlu toprağa verildi

Koronavirüsten ölen KTO eski Başkanı Mehmetbeyoğlu toprağa verildiKAYSERİ Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu (64), tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

28.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:36

Koronavirüsten ölen KTO eski Başkanı Mehmetbeyoğlu toprağa verildi

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu (64), tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmetbeyoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. KTO eski Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, 18 Ağustos'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Mehmetbeyoğlu'na burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Mehmetbeyoğlu, hemen başlanan koronavirüs tedavisine evinde devam edilmesi için taburcu edildi. 3 gün önce fenalaşan Mehmetbeyoğlu, yeniden aynı hastaneye kaldırıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Mehmetbeyoğlu, yaşam mücadelesini dün kaybetti. Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

'YAPILACAK TEK ŞEY KURALLARA UYMAK'

Cenaze töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Gençliğimizden beri tanıdığımız bir kardeşimizi, dostumuzu kaybettik. Kayseri'nin has evlatlarından birini kaybettik. Yattığı yer nur olsun. Koronavirüse karşı yapılacak tek şey kurallara uyulması. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına herkesin uyması lazım. Bunun dışında yapılacak hiçbir şey yok" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da herkesi uyararak, "Sosyal mesafe, maske ve hijyen oluşan üç kural var. Hepimizin bu kurallara uyması gerekiyor. Kayseri'mizde virüsten etkilenenlerin sayısı çok fazla. Kurallara riayet ediliyor olması gerek. Toplum sağlığı açısından önemli" dedi.

Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

KAYSERİ Koronavirüsten ölen KTO eski Başkanı Mehmetbeyoğlu toprağa verildi

Kaynak: DHA

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