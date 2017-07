Kayseri Kocasinan Şimşekspor'a Konyasporlu Ali Turan'dan Destek

Kayseri'de yer alan amatör külüplerinden olan ve altyapısından çok sayıda futbolcu yetiştiren Kocasinan Şimşekspor'un her sene geleneksel hale getirdiği eski futbolcu toplantısına Konyasporlu Ali Turan ve eski futbolcu Erdinç Yavuz da katıldı.



Kocasinan Şimşekspor'un kulüp binası önünde her sene yapılan eski futbolcu buluşmasına geçmiş zamandan bu yana forma giyenler katıldı. 1957 yılında kurulan kulüp, eski futbolcu toplantısının bu sene 6'ncısını gerçekleştirdi. Kahvaltılı toplantıda, kulüpte önceki yıllarda forma giyenler bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu. Aktif futbola 2015 yılında nokta koyan ve antrenörlük hayatına başlayan Erdinç Yavuz ile Atıker Konyaspor'da forma giyen Ali Turan da toplantıda yer aldı. Ali Turan ve Erdinç Yavuz yaptıkları ortak açıklamada, "Altyapısından yetiştiğimiz kulübümüze ve antrenörümüz Fehmi Kuş'un emeklerini esirgeyemeyiz. Onlar bizi böyle bir organizasyona davet etti. Biz de seve seve geldik. Eski adı Ağırnas Şimşekspor olan Kocasinan Şimşekspor'un her zaman yanındayız. Maddi manevi her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız" açıklamasında bulundular.



Kocasinan Şimşekspor Futbol Genel Koordinatörü Fehmi Kuş, "Geleneksel hale getirdiğimiz eski futbolcular toplantsında bu iki kardeşimizi de gördüğümüz için mutluyuz. Erdinç ve Ali çok büyük takımda oynadılar onlarla hep gurur duyduk. Ali hala oynuyor. Hala gururla izlemeye devam ediyoruz. Buraya devat ettiğimiz iki sporcumuz bizleri kırmadılar. Sağ olsunlar buraya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyor iftihar ediyoruz" dedi.



Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Ali Turan, eski hocası Fehmi Kuş'a imzalı Konyaspor forması hediye etti.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Kocasinan Şimşekspor eski futbolcuların kendi aralarında sohbeti



Kocasinan Şimşekspor eski futbolcuların yemeği



Kocasinan Şimşekspor'dan yetişen Ali Turan ve eski futbolcu Erdinç Yavuz ile röportaj



Genel detay



(Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ DHA)