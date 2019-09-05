Kayseri keykubadiye sarayında kazı çalışmaları devam ediyor

05.09.2019 16:05

Keykubadiye sarayında kazı çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan ve Moğollar tarafından tahrip edilen Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Bizim burada amacımız sarayın planını ortaya çıkarabilmektir. Çoğu Selçuklu dönemine ait olmak üzere hem çini hem de seramik malzemeler ortaya çıkıyor dedi.

Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarmak için 2015 yılında kazı çalışmaları başladı. Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde yer alan Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarının bu yıl ki bölümü ise haziran ayında yeniden başladı. Çalışmalar, Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından bir temsilcinin yer aldığı ekiple sürüyor.

'BAKANLIĞIN DESTEĞİYLE KAZILARI YÜRÜTÜYORUZ'

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, sarayın 1'inci Alaeddin Keykubad zamanında yapıldığını söyledi. Alaeddin Keykubad'ın burayı yazlık saray olarak kullandığını ve burada hayatını kaybettiğini bildiren Baş, vatandaşların burayı Keykubad'ın mezarı olarak bildiğini kaydederek, Kazımızın başlangıcına vesile olan 'Mescide' diye bir yaşlı amcamız vardı. Şeker Fabrikası Başkanı Hüseyin Akay'a, 'Alaeddin Keykubad'ın mezarı yıkılıyor. Siz niye duruyorsunuz' deyip bir telkinde bulunmuş. Onun demesi üzerine bu çalışma başlatıldı. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kazıları yürütüyoruz dedi.

'HER VURDUĞUMUZ KAZMA BİZE YENİ ŞEYLER ÇIKARIYOR'

Keykubadiye Sarayında 2015 yılından bu yana kazı çalışması yaptıklarını kaydeden Baş, şöyle konuştu 2015'ten itibaren '4 kemerli yapı' diye tanımladığımız yapı ve çevresinde başladığımız kazı çalışmaları su kaynağı olarak adlandırdığımız bölgeye doğru devam ettiriliyor. 2 aylık bir süre olacak. Bu süre içerisinde daha önceki senelerde ortaya çıkan birçok verinin duvar ve zemin döşemesi gibi bölümün Kuzey'e doğru ilerlediğini tespit ettik. Bizim için şaşırtıcı olan şey, dikkat ederseniz alanda 2 adet kalıntı var. O kalıntının dışında bir saraydan söz ediyoruz. Ayakta hiçbir yapı yok. Her şey toprak altında kalmış. Bizim her vurduğumuz kazma bize yeni şeyler ortaya çıkarıyor. Bizim amacımız sarayın gerçek planını ortaya çıkarabilmektir. Bu noktada daha önce kazı yapmadan önce düşündüğümüz çok farklı verilerle karşılaşıyoruz. Mekanların tespitini yapmak şuan için çok zor. Bir kaç sene devam ettikten sonra bazı şeyler bizim için netleşmeye başlayacak. Kazı sonrasında gerçek veriyi ortaya çıkarabileceğiz.

'SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT SERAMİK MALZEMELER ORTAYA ÇIKIYOR'

Yapılan kazılarda önemli eserlerin çıkarıldığını belirten Baş, şunları söyledi Bizim amacımız sarayın mimari planını ortaya çıkarabilmektir. Çoğu Selçuklu dönemine ait hem çini hem de seramik malzemeler ortaya çıkıyor. Tamamına yakını sağlam gelmiyor. Küçük parçalar halinde geliyor. Biz çıkan bu malzemeleri bir araya getirme noktasında restorasyon işimiz var. Tamamı olmasa da önemli parçaları ortaya çıkardık. Alan çok büyük bir alan. Onlarca yıl devam edecek bir kazıdan söz edebiliriz.

Kaynak: DHA