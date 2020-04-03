Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor - Haber
Kayseri Adliyesi, Kayseri

Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor

Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor Kayseri Adliyesi'nde ve cezaevlerinde 'Korona virüs' tedbirleri artırıldı -Cezaevine ilk kez giren hükümlüler önce karantina koğuşuna alınıyor Kayseri'de, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hastanelerin ve ceza infaz...

03.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:33
Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor

Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor

Kayseri Adliyesi'nde ve cezaevlerinde 'Korona virüs' tedbirleri artırıldı

-Cezaevine ilk kez giren hükümlüler önce karantina koğuşuna alınıyor

KAYSERİ - Kayseri'de, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günde 17 bin adet maske üretiliyor. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ise ceza infaz kurumlarında giriş yapan herkese maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, girişte dezenfektan işlemi ve ateş ölçümü yapılıyor.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde de, ceza infaz kurumları ile Kayseri Adalet Sarayı'nda da bir dizi önlemler alındı. Hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda günde 17 bin maske üretilirken, Korona virüs tedbirleri kapsamında ise ceza infaz kurumlarında giriş yapan herkese maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, girişte dezenfektan işlemi ve ateş ölçümü yapılıyor.

Alınan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Korona virüs salgınının Kayseri Adliyesinde ve ceza infaz kurumlarına sıçramasını engellemek ve dolayısıyla olumsuz sonuçlar doğurmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu ile valilikler bünyesinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu'nun kararları doğrultusunda bir takım tedbirler alındığını kaydetti.

Akın, "Kayseri Adliyesi'nde tüm birimler, oda ve arşivlerde dezenfektan işlemleri yapılmıştır. Personelimizin tamamı Korona virüs ile ile ilgili olarak bilgilendirilmiş olup, Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan bilgilendirici broşürler tüm birimlere dağıtılıp, bina içerisinde herkesin görebileceği yerlere asılmıştır. Adliyemizin yemekhane girişleri ve bina içerisinde belirlenen yerlerde dezenfektan noktaları kurulmuş, 2 adet temassız ateş ölçer alınarak adliyemize giriş yapan vatandaş ve personelin ateş ölçümü de sağlanarak ateşi yüksek çıkan şahısların alınmaması hususunda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine sağlanarak tedbirler alınmıştır. Ağız maskesi ve eldiven temin edilerek personele dağıtılması sağlanmış, vatandaşların müraacatı sırasında sosyal mesafenin kullanılarak başvuruların alınması uygulamasına geçilmiştir. Adli işleri sekteye uğratmadan yeteri sayıda nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcımız ile esnek çalışma sistemine geçilmiş, bu sayede adliye giriş çıkışları yüzde 90 oranında azalmıştır. Engelli, hamile, kronik hasta, eşi herhangi bir sağlık kuruluşunda çalışıyor pozisyondaki personellerimiz idari izne ayrılmıştır" dedi.

Ceze infaz kurumlarında alınan tedbirler ile ilgili de bilgiler veren Akın, "Ceza infaz kurumlarına ilk kez getirilen tutuklu hükümlüler ile alınan tedbirler önce ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu hükümlülerin temasının engellenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vurguladığı 14 gün kuralının uygulanması amacıyla tüm kurumlarımızda karantina koğuşları oluşturulmuş, bakanlık genelgesi gereği açık ve kapalı cezaevlerindeki tüm özel izinler iptal edilmiş, bunu yerine yükümlülerin bir defa olan telefon görüşmeleri haftada 2 kez olacak şekilde düzenlenmiştir. Vardiya hizmeti yürüten kurumlarımızın personelinin bir kısmı kurumlarda, geceli gündüzlü nöbetini ifa ederken, bir kısmına ise Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından temin edilen il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı 4 adet bayan ve erkek öğrenci yurtlarında ve kamu kurumlarına ait misafirhanelerde karantina koşulları altında dış dünya ile her türlü teması engelleyecek şekilde barınma imkanı sağlanmış, bu personelin kuruma getirilip götürülmesi kurum araçları ile yapılmaya başlanmış olup iaşeleri kurumlar tarafından karşılanmaya başlanmıştır" şeklinde konuştu.

Günde 17 bin maske üretiliyor

Akın, "Salgının ülkemizde görülmesi üzerine derhal Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günlük ortalama 17 bin adet üretilecek kapasitede atölye oluşturulmuş, ayrıca yeni makine siparişleri verilerek önümüzdeki günlerde maske ve üretiminin yaklaşık 50 bin seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir. Kurum dışından hükümlü tutuklulara gönderilen mektup, kargo, gazete, kişisel giyim ve diğer eşyaların tamamı 24 saat boyunca havalandırılarak bekletilmekte ve sonrasında ilgili hükümlü tutukluya teslim edilmektedir diye konuştu.

Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haber
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi Haber
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap Haber
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Kartal'ın eski Belediye Başkanı Öz'ün malikanesinde yangın çıktı
Kartal'ın eski Belediye Başkanı Öz'ün malikanesinde yangın çıktı
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Chloe Loughnan Seren Serengil Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 11:47:04. #1.15#
title