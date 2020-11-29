Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Hastane yükümüz artıyor
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Hastane yükümüz artıyor

29.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:35
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Hastane yükümüz artıyor

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Hastane yükümüz artıyor.

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Hastane yükümüz artıyor. İşimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım" dedi.

Koronavirüs vakalarının yeniden artmasının ardından Kayseri'de de vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarıları yapılmaya devam ediliyor. Kentte farklı kesimler tarafından sık sık uyarılar yapılarak vatandaşların virüse karşı tedbirli olması isteniyor. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastane yükümüz giderek artıyor. Lütfen işimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hareketliliği azaltmadıkça artışın önüne geçemeyiz. Ev ziyaretlerini yapmayacağız. Toplu alanlardan uzak duracağız. Kapalı ortamlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu unutmayalım. Pandemi bilincini, toplum olarak edinmeliyiz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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