Kayseri İHH Kadın Kolları'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birim Sorumlusu Sevilay Bulut ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Kurt, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birim Sorumlusu Sevilay Bulut ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Kurt, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İHH İnsani Yardım Vakfının yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Palancıoğlu'na bilgiler veren yetkililer, yetim çocuklar için 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek karne şöleni hakkında hem bilgi verdiler hem de Başkan Palancıoğlu'nu davet etti. Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında her türlü etkinlik ve organizasyona gönülden destek olduklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplumun birlik, beraberlik ve dirlik içinde olmasının tek yolunun yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma çalışmalarından geçtiğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı