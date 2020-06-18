Kayseri eski Garnizon Komutanı Yalçın, yeniden hakim karşısında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanmaya başladı. Yalçın, FETÖ ile irtibatlı olmadığını aksine örgütün hedefinde olduğunu öne sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY, EKSİK SORUŞTURMA GEREKÇESİYLE BOZDUYalçın, geçen yıl 11 Temmuz günü verilen kararı, avukatı aracılığıyla Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de hapis cezasını, 'eksik soruşturma' gerekçesiyle bozdu. Bozma ilamında, eksik soruşturmanın tamamlanmasını isteyen ceza dairesi, dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye geri gönderdi.YENİDEN YARGILANIYORİsmail Yalçın'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sincan Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılan Yalçın, FETÖ ile hiç bir alakası olmadığını öne sürdü. Tutuklu sanık Yalçın, "Tam aksine bu yapı tarafından hedefte olan birisiydim. Bunu tüm delilleriyle mahkemenize sundum. Kimseye emir ya da talimat vermedim. 2016 yılından bu yana dosyaya giren yeni bir delil ya da tanık beyanı yok. Üç yıldır tutukluyum. Mağdur oldum. Benim mağduriyetimi gidereceğinize inanıyorum. Toplu iğnenin ucu kadar bu yapıya dahlim olsa, bunların hiçbirini söylemem. Tahliyemi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.- Kayseri

Kaynak: DHA