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Kayseri-Erciyes kara yolu kapandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'den Erciyes'e yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'den Erciyes'e yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı.

Polis ve jandarma ekipleri, Erciyes Dağı çevresindeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Hisarcık Mahallesi'nde oluşturduğu kontrol noktasında araçların Erciyes'e çıkışına izin vermiyor. Erciyes Tekir bölgesinde, Kayseri ve Develi ilçesine gidecek araçlar da bekletiliyor.

Bu arada, ulaşıma kapatılmadan önce yolu kullanan bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri-Erciyes kara yolu kapandı

Kayseri-Erciyes kara yolu kapandı

Kayseri-Erciyes kara yolu kapandı

Kayseri-Erciyes kara yolu kapandı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Kayseri, Erciyes, kar, Güncel, Haber

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