Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü

"İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında tekvando eğitimi alan Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcuları, Malatya'dan madalya ile döndü.

KAYSERİ (AA) - "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında tekvando eğitimi alan Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcuları, Malatya'dan madalya ile döndü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da düzenlenen Gençler Gruplar Tekvando Turnuvası'na Kayseri Emniyetspor Kulübü de katıldı.

Turnuvaya katılan 7 sporcudan 2'si altın, 2'si gümüş, 1'i de bronz madalya kazandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title