Kayseri'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya mobilya ve ev eşyası yardımı

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya mobilya ve ev eşyası gönderildi.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya mobilya ve ev eşyası gönderildi.

Dernek başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan yardım tırının, afet bölgesine gönderildiğini belirtti.

Tırda afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaç duyduğu mobilya ve ev eşyalarının yer aldığını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"Daha önce yangın bölgesindeki vatandaşlarımıza gönderdiğimiz yardım tırımızın aynısını yine aynı sorumluluk bilinciyle afet bölgesindeki mağdur olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gönderiyoruz. KAYMOS yönetimi ve üyeleri olarak kendi aramızda temin etmiş olduğumuz mobilya ve ev eşyalarından oluşan yardım tırını yola çıkartıyoruz. AFAD İl Müdürlüğü ile görüşerek oradaki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yardım malzemelerini yine aynı şekilde temin yoluna gideceğiz. Kayserili mobilyacılar olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Önümüzdeki hafta 5-6 tırımız daha bölgeye gönderilmek üzere yola çıkacaktır. Allah bir daha böylesi afetleri ülkemize yaşatmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin