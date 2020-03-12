Kayseri'den Pütürge'ye uzanan yardım eli Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş, depremden etkilenen Malatya'nı Pütürge ilçesindeki öğrencilere yardımda bulundu.

Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş, depremden etkilenen Malatya'nı Pütürge ilçesindeki öğrencilere yardımda bulundu.



Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş, yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiriyor. Göktaş, el emeği göz nuruyla hazırladıkları bere, atkı, yelek ve ceketleri, Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden etkilenen ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturdu.



Hazırladıkları yardım kolilerini ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderen muhtar Göktaş, öğrencileri sevindirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA