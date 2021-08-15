Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, halk otobüsü şoförlerinin sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, halk otobüsü şoförlerinin sorunlarını dinledi.

İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ataş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel ile Kiçikapı'daki otobüs işletmesinde şoförlerle sohbet etti.

Sorunları ilgili makamlara ulaştıracaklarını belirten Ataş, "Eğer ki sorunlara çözüm üretilmezse sizler adına bizler muhalefet görevini yerine getiririz. Sizlerin sesi biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'dan mahalle ziyaretleri

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kepez ve Çömlekçi mahallelerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kepez Mahallesi'ne giden Yalçın, mahallenin ortasından geçen yoldaki genişletme, kaldırım ve park çalışmalarını yerinde gördü.

Daha sonra Çömlekçi Mahallesi'ne geçen Yalçın, burada da incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediyesinden konteynerlere görsel zenginlik

Kocasinan Belediyesi, yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışmasıyla görsel zenginlik sunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, farklı tasarımla yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışması yapılarak hem çevreci mesajlar verildiğini hem de görsel açıdan zenginlik kazandırıldığını kaydetti.

Kayseri'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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