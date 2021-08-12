Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu mezarlıkta Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen türbede (kümbet) yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu mezarlıkta Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen türbede (kümbet) yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, mezarlıkta yürütülen kazı çalışmalarını denetledi.

Büyükkılıç'a kazı ile ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kazıda şu ana kadar yapının cenazelik bölümü denilen kısmının ortaya çıkarıldığını, buluntulara göre yapının "eyvan tipi türbeler" grubuna dahil olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Dursun, yapının Selçuklu dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini, etrafı tamamen açıldığında niteliğinin netleşeceğini aktardı.

Kayseri'nin Selçuklu medeniyetinin merkezlerinden birisi olduğunu hatırlatan Büyükkılıç ise belediye olarak kentin farklı noktalarında kazı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükkılıç, kazısı alanındaki çalışmaları tamamladıktan sonra projelendirip, ortaya çıkacak eseri şehre kazandıracaklarını kaydetti.

Büyükkılıç aşure dağıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure dağıttı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret AŞ (KAYTUR) aracılığıyla muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda aşure dağıtım etkinliği düzenlendi.

Aşure dağıtımına katılarak vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, birliğe, beraberliğe, kaynaşmaya ve dayanışmaya vesile olması için aşure dağıttıklarını belirtti.

Büyükşehirden YKS öğrencilerine tercih desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ve Kayseri'deki üniversitelerin uzman tercih danışmanları, tarihi Kayseri Kalesi'nde kurulan çadırlarda öğrencilere destek oluyor.

20 Ağustos'a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında öğrenciler hizmetten yararlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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