Kayseri'deki trafik kazası

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin daha cenazeleri memleketi Elazığ'da defnedildi.

Kayseri-Malatya kara yolunda önceki gün Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 343 plakalı otomobilin, Kızılhan Mahallesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaşamını yitiren sürücünün oğlu Merhas Eser (8) ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan üvey kızı Heval Demirtaş'ın (24) cenazeleri, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinden alınarak Elazığ Asri Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan namazın ardından iki kardeşin naaşları toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Eser'in İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde okuyan üvey kızı Berçem Demirtaş, büyük üzüntü yaşadı. Kardeşlerinin mezarına sarılan Demirtaş gözyaşı döktü.

Kazanın ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen sürücünün eşi Fikriye Eser'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza

Önceki gün ailesiyle Çapa Tıp Fakültesinde okuyan üvey kızı Berçem Demirtaş'ın mezuniyet töreninden dönen Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 343 plakalı otomobilin, Kızılhan Mahallesi yakınlarında devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu Merhas Eser ve üvey kızı Heval Demirtaş, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Fikriye Eser ile kayınbiraderi Davut Özdemir, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilmiş, Özdemir müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Dün yakınları tarafından teslim alınan Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyünde, Özdemir'in cenazesi Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA