Kayseri'deki engellilere gurbetçilerden araç desteği - Haberler
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Kayseri'deki engellilere gurbetçilerden araç desteği

AA, Hacıbaba Lale - Güncel
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Kayseri'deki engellilere gurbetçilerden araç desteği

Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneği tarafından temin edilen 95 araç Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde engellilere teslim edildi.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneği tarafından temin edilen 95 araç Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde engellilere teslim edildi.

Yahyalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar İlçe Müftüsü Mehmet Yürek, Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneği yetkilileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Gurbetçi vatandaşların desteğiyle temin edilen 80'i akülü 95 engelli aracı, bir engelli bisikleti ve 3 akü şarj istasyonu ile tıbbı malzemeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

AA / Hacıbaba Lale - Güncel

Hollanda, Kayseri, Yahyalı, İHH, Güncel, Haber

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