Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor

Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesindeki kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan ve 18 aylık yetiştirilme döneminin ardından Yamula Barajı'nda hasadı yapılan Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesindeki kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan ve 18 aylık yetiştirilme döneminin ardından Yamula Barajı'nda hasadı yapılan Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "2021 yılında başlayan hasatlarla birlikte somon üretiminin 3 bin tonu geçmesi beklenmektedir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün teşvikleri ile Pınarbaşı ilçesinde kurulan kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan Türk somonları, Yamula Barajı'ndaki tesislere getiriliyor. Yamula Barajı'nda 18 aylık yetiştirme döneminin ardından Türk somonları ağlara çekiliyor. Tonlarca yetiştirilen balıklar iç ve dış piyasaya sunuluyor. Türk somonu hasadını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Ağırlıklı olarak Karadeniz'de üretimi gerçekleştirilen Türk somonunda, iç sulardaki en önemli üretim merkezlerinin başında Kayseri ve Yamula Barajı gelmektedir. Ülkemizdeki en önemli alabalık üretim merkezlerinden biri olan şehrimizde, şimdilerde üretim Türk somonu yetiştiriciliğine dönüşmektedir. Pınarbaşı'nın tertemiz kaynak sularındaki kuluçkahanelerde başlayan somonun hikayesi, 18 aylık bir serüvenin ardından Yamula Barajı'nda son bulmaktadır" diye konuştu.

'2021'DE SOMON ÜRETİMİNİN 3 BİN TONU GEÇMESİ BEKLENMEKTEDİR'

İl Müdürü Şahin, Türk somonunun yetiştirilme aşamasını anlatarak, "Pınarbaşı ilçemizdeki kuluçkahane ve büyütme tesislerinde 300-400 gram ağırlığa ulaşan somon adayları, buradan Yamula Barajı'ndaki somon tesislerine getirilmektedir. Burada 9-10 aylık üretim periyodu sonrasında 3-5 kilo aralığına getirilen balıklar ihraç edilmektedir. Üretilen balıklar gerek yurt içi ve gerekse dünya piyasalarında çok büyük rağbet görmektedir. Dünya piyasalarında en büyük rakibi olan Norveç somonu karşısında gerek fiyat avantajı ve gerekse daha düşük kolesterol oranının yanı sıra yüzde protein açısından Norveç somonundan iki kat daha zengindir. Kayseri'de 2019 yılında 193 ton olan üretimi, 2020 yılında bin 511 tona çıkarmıştır. 2021 yılında başlayan hasatlarla birlikte somon üretiminin 3 bin tonu geçmesi beklenmektedir" dedi.


Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:30:35. #1.13#

title