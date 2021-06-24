Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi

Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 gün önce evlenen çiftten biri yaşamını yitirdi.

A.Ç. yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak'ta K.S. idaresindeki 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

A.Ç'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı

3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Kazada, A.Ç'nin yanında bulunan eşi Yeter Ç. (22) hayatını kaybetti. Kazanın ardından K.S. gözaltına alındı. A.Ç. ve Yeter Ç'nin 3 gün önce evlendikleri öğrenildi.

Kadının eşi ile ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi
Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi
Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi
Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi
Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı
Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı
Haber Yorumları (1)
BARIŞ YALMAN: Allah rahmet eylesin kardeşimize. Allah rızası için takın şu emniyet kemerini. Sürücüler sizlere sesleniyorum. Arabanızdaki kişilere kemeri taktırın. Yazık günah. Basit bir kazada bile araç içinde savrulup beyin kanamasından gidiyor insanlar. Lütfen!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Boris Johnson Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:33:01. #1.14#

title