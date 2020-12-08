Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kayseri'de koronavirüse yakalanan Şükrü Acer ve eşi Safiye Acer, 5 gün arayla hayatını kaybetti. Öte yandan yaşı çiftin oğulları Tural Acer'in ise geçen 17 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.

Kayseri'nin Develi ilçesi Alaylı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Acer ve eşi Safiye Acer, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Develi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, Acer çifti, evlerinde karantina altına alındı.

YAŞLI ÇİFT, 5 GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

2 gün sonra rahatsızlanan çift, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Safiye Acer, 3 Aralık günü hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Şükrü Acer ise bugün yaşamını yitirdi. Acer çiftinin 5 gün arayla ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Şükrü Acer'in cenazesi yarın Alaylı Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan yaşı çiftin oğulları Tural Acer'in ise geçen 17 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN