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"Ulu Çınarlar Korosu" Yaşlılar Günü'nde hem eğlendi hem eğlendirdi

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde misafir edilen yaşlıların yer aldığı "Ulu Çınarlar Korosu", 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yöresel türküleri seslendirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde misafir edilen yaşlıların yer aldığı "Ulu Çınarlar Korosu", 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yöresel türküleri seslendirdi.

Merkezin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yaşlılar adına konuşan Mustafa Soylu, herkesin bir gün yaşlanacağına dikkati çekti.

Soylu, yaşıtlarıyla beraber güzel vakit geçirmelerini sağlayan merkezi yapan ve yaptıranlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "ulu çınar" olarak adlandırdıkları yaşlıların tecrübelerinden faydalanmak gerektiğini ifade etti.

Yaşlılara hürmetin önemini vurgulayan Büyükkılıç, "50-60 yıllık ömür diyoruz, bir cümleye sığdırıyoruz. Halbuki bir ömür geçmiş. Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz." dedi.

Salgın döneminde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki huzurevinde tüm tedbirlerin alındığını, dünyadaki benzer yerlerde yaşanan üzücü ve olumsuz olayların hiçbirinin Kayseri'de yaşanmadığını anlatan Büyükkılıç, huzurevlerinde çalışanlara yönelik karantina, PCR testi ve aşı gibi tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Konuşmaların ardından "Ulu Çınarlar Korosu" Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin öncülüğünde "Gesi Bağları", "Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor" gibi Kayseri türkülerini seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da sahneye çıkarak türkülere eşlik etti.

Korodaki yaşlılardan bazıları müziğin ritmine kapılarak gönüllerince oynadı. Merkezin kadın misafirleri de sahnedekileri alkışladı.

Konserin ardından davetliler, yaşlıların merkezde yaptığı el örgüsü oyuncakları ve ahşap boyama ürünlerini inceledi.

Ulu Çınarlar Korosu Yaşlılar Günü'nde hem eğlendi hem eğlendirdi

Ulu Çınarlar Korosu Yaşlılar Günü'nde hem eğlendi hem eğlendirdi

Ulu Çınarlar Korosu Yaşlılar Günü'nde hem eğlendi hem eğlendirdi

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Ulu Çınarlar Korosu' Yaşlılar Günü'nde hem eğlendi hem eğlendirdi - Haberler
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