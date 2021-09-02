Kayseri'de traktörün römorku devrildi: 7 yaralı
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Kayseri'de traktörün römorku devrildi: 7 yaralı

Kayseri'de traktörün römorku devrildi: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün devrilen römorkundaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün devrilen römorkundaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İbrahim Kekil'in (38) kullandığı traktörün römorku, Yahyalı-Ulupınar Mahallesi kara yolu Çatalarmut mevkisinde bağlı olduğu kancadan çıkarak yol kenarına devrildi.

Römorkta bulunan Ali (62), Eşe (31), Rumeysa (8), Muhammet Ali (6), Ayşe (56) ve Ali Kekil (2) ile Dursun Firez (56) yaralandı.

Ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali ve Rumeysa Kekil, ilk müdahalenin ardından şehir merkezine sevk edildi.

Kayseri'de traktörün römorku devrildi: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

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