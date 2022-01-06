Son dakika gündem: Kayseri'de trafik kazasında ölen 2 öğrencinin cenazesi memleketlerine uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 öğrenci için Erciyes Üniversitesinde tören düzenlendi.

Kazada ölen Hilal Sıkar (22) ve Kürşad Samed Özçine'nin (25) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bahçesine getirildi.

Aileler, çocuklarının fakülte bahçesine getirilen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törene Kürşad Samed Özçine'nin annesi Gülşen ve babası Zeki Özçine ile Hilal Sıkar'ın annesi Emine ve babası Mehmet Sıkar, Vali Şehmus Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve protokol üyeleri katıldı.

Kazada yaralanan bazı öğrenciler ve arkadaşları da törende yer aldı.

Çalış, yaptığı konuşmada çok üzgün olduklarını belirterek, hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin İzzet Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde Motor Bölümü'nde iki sınıfa verileceğini söyledi.

Konuşmanın ardından Özçine'nin naaşı Kütahya'ya, Sıkar'ın cenazesi Hatay'a gönderildi.

Olay

Üniversite öğrencilerinin bulunduğu, Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrilmiş, Hilal Sıkar olay yerinde, Kürşad Samed Özçine de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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