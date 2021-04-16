KAYSERİ'DE TARİHİ KAPALI ÇARŞI, 9 ASIRDIR TİCARETİN MERKEZİ
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KAYSERİ'DE TARİHİ KAPALI ÇARŞI, 9 ASIRDIR TİCARETİN MERKEZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 12'nci yüzyılda yapılan, mimarisi ve nostaljik yapısıyla dikkat çeken Kapalı Çarşı, 9 asırdır kentin ticaret merkezi konumunda bulunuyor.

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KAYSERİ'de 12'nci yüzyılda yapılan, mimarisi ve nostaljik yapısıyla dikkat çeken Kapalı Çarşı, 9 asırdır kentin ticaret merkezi konumunda bulunuyor. Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Müdürü Halil Küpeli, "Bizim ahiliğe dayanan esnaflık anlayışımız vardır. Gelen müşteriler memnuniyet ile alışverişlerini yapar ve memnuniyetle ayrılır" dedi.

Kayseri'de, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 12'nci yüzyılda yapılan Kapalı Çarşı, 24 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. 18 giriş kapısı ve içerisinde 16 sokağı bulunan Kapalı Çarşı, mimarisi ve nostaljik yapısıyla dikkati çekiyor. Kente gelen turistlerin ilgisine çeken çarşıda, giyim, gıda, çeyiz eşyası ve çeşitli el sanatlarının bulunduğu pek çok sektör yer alıyor. Geçirdiği yangınlar sonucu sürekli yenilenen çarşı, 9 asırdır ticaretin merkezi olmaya devam ediyor.

'AHİLİĞE DAYANAN ESNAFLIK ANLAYIŞIMIZ VARDIR'

Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Müdürü Halil Küpeli, çarşının şehir merkezinde bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"12'nci yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. İpek Yolu'nu canlandırmak için kurulmuştur. Türkiye'de İstanbul'dan sonraki ikinci büyük çarşıdır. Çarşımız gerek coğrafi konumu gerekse de şehirdeki konumu ile tüm halkımıza hitap etmektedir. Çarşımızın 18 kapısı 16 sokağı ve 912 iş yeri bulunmaktadır. 600 esnafımız faaliyet göstermektedir. Gıda, düğün malzemeleri, gümüş, giyim, antika ve kuyumculuk faaliyetleri yapılmaktadır. Kapalı Çarşı vatandaşlar için alışkanlıktır. Buradaki alışveriş kültürü mağazalarınkinden çok farklıdır. Burada ahilik bağlamında alışveriş yaparlar. Bizim ahiliğe dayanan esnaflık anlayışımız vardır. Gelen müşteriler memnuniyet ile alışverişlerini yapar ve memnuniyet ile ayrılır. Her türlü nezih ortam güvenirlilik sağlanmıştır"

KAYSERİ'DE TARİHİ KAPALI ÇARŞI, 9 ASIRDIR TİCARETİN MERKEZİ
KAYSERİ'DE TARİHİ KAPALI ÇARŞI, 9 ASIRDIR TİCARETİN MERKEZİ
KAYSERİ'DE TARİHİ KAPALI ÇARŞI, 9 ASIRDIR TİCARETİN MERKEZİ
KAYSERİ'DE TARİHİ KAPALI ÇARŞI, 9 ASIRDIR TİCARETİN MERKEZİ
KAYSERİ'DE TARİHİ KAPALI ÇARŞI, 9 ASIRDIR TİCARETİN MERKEZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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