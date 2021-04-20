Tarihi caminin musluklarını çaldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camisi'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camisi'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şubesi ekipleri, cami tuvaleti ve abdesthanesinden muslukları çaldığı iddiasıyla yakalanan M.Ç'nin ifadesi doğrultusunda suça karıştığı tespit edilen U.K, B.Ç. ve E.Y. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerle birlikte ele geçirilen musluklar, cami görevlilerine teslim edildi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan musluklar 18 Nisan'da çalınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya