Kayseri'de sendika genel başkan yardımcısına yumruklu saldırı - Haberler
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Kayseri'de sendika genel başkan yardımcısına yumruklu saldırı

Kayseri'de sendika genel başkan yardımcısına yumruklu saldırı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

HÜRRİYETÇİ Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk Kayseri'de gittiği markette kimliği belirsiz kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

KAYSERİ (DHA) - HÜRRİYETÇİ Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk Kayseri'de gittiği markette kimliği belirsiz kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Öztürk hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, okul çıkışı Melikgazi ilçesinde gittiği marketten alışveriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Öztürk bayıldı. Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Öztürk'ü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

Ali İhsan Öztürk, Eğitim Sen, Kayseri, Polis, Güncel, Haber

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