Kayseri'de sağlık çalışanları karlı yolları aşarak 84 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısını yaptı
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Kayseri'de sağlık çalışanları karlı yolları aşarak 84 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısını yaptı

20.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:41
Kayseri'de sağlık çalışanları karlı yolları aşarak 84 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısını yaptı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar nedeniyle otomobille ilerleyemeyen sağlık çalışanları, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları 84 yaşındaki kadına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uyguladı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar nedeniyle otomobille ilerleyemeyen sağlık çalışanları, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları 84 yaşındaki kadına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uyguladı.

Sarız'da oturan Güzel Çelik'in aşı başvurusunu alan doktor Muhammed Mustafa Akpınar ve hemşire Taha Tokmak, ilçeden Dallıkavak Mahallesi'ne otomobille hareket etti.

Bir süre ilerleyen sağlıkçıların aracı, Dokuz Dolambaç mevkisinde yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine yolun Karayolları ekipleri tarafından açılmasının ardından Akpınar ve Tokmak, zorlu aşı yolculuklarına devam etti.

Mahalleye yakın mevkide yine kar nedeniyle otomobille yol alamayan sağlık ekibi, Güzel Çelik'in kırsaldaki evine ulaşabilmek için yürümeye başladı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Güzel Çelik'e ulaşan ekip, kadına Kovid-19 aşısını uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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