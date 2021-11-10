Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması - Haberler
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Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

KAYSERİ'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde sağanak altında anıldı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde sağanak altında anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sağanak altında yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalması ile de saygı duruşunda bulunuldu. Vatandaşlar, bulundukları noktalarda durarak saygı duruşuna geçti. Program İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

'ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ HEDEF İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'

Tören sonunda konuşan Vali Günaydın, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyete ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne birçok alanda gelişmeler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışmamız gerekiyor. Kayseri'mizde de çalışıyoruz, ihracatımızı artırıyoruz. Yatırımlarımız her geçen gün artıyor" dedi.


Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

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