Kayseri'de pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kayseri'de pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:00
Kayseri'de pastırmacılar AA'nın

Kayseri'de pastırma ustaları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

Kayseri'de pastırma ustaları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri pastırma ve sucuk satışı yaptıkları dükkanlarında inceleyen esnaf, beğendikleri fotoğrafları seçti.

Kentte 55 yıldır pastırmacılık yapan Abdullah Akçakoyunlu, yaşam, haber ve spor kategorisindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Akçakoyunlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğraflarını beğenerek oyladı.

İki yıldır fotoğraf oylamasına katıldığını belirten Akçakoyunlu, "Bunlar bir değer, bir sanat eseridir. Ben de fotoğraf çekmeyi severim. Hepsi değerli ama birini seçmem gerekir, ben de seçimlerimi yaptım." dedi.

Pastırmacı Tolga Korkut ise haber kategorisinde Jordan Strowder'in "Amerika'da polis şiddeti sonrası" ile Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", spor kategorisinde ise Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Irkçılığa karşı olduğunu, bu nedenle ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü sonrası çıkan protestolarla ilgili fotoğrafı oyladığını belirten Korkut, "Bizim dinimiz de bunu gerektiriyor. Biz de dil, din, ırk ayrımı olmaz. Dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın ırkçılığa karşıyım." diye konuştu.

Spor kategorisinde buz pateniyle ilgili fotoğrafı seçtiği hatırlatan Korkut, estetik bir spor olarak gördüğü buz patenini izlemekten zevk aldığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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