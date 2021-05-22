Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mustafa Göker'in cenazesi defnedildi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mustafa Göker'in cenazesi defnedildi.

Göker (45) için Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve meslektaşları katıldı.

Göker'in naaşı, namazın ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Göker, dün, Sultanhanı Mahallesi'nde oğluyla yürüyüş yaptığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Göker'in oğlu kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Pınar Altuğ Hülya Avşar Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 17:40:36. #1.15#

title