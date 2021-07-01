Kayseri'de otomobil alt geçitte takla attı: 1 yaralı
Kayseri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kayseri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.H'nin kullandığı 38 PC 907 plakalı otomobil, Sivas Caddesi Fuzuli alt geçidinde kontrolden çıkarak takla attı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin