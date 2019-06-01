Kayseri'de muhteşem Solo Türk gösterisi

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) akrobasi ekibi Solo Türk, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.

TSK'nın akrobasi ekibi Solo Türk'ün, Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde düzenlediği gösteriyi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlikte Solo Türk ekibi çeşitli akrobasi hareketlerde bulundu. Vatandaşlar yapılan gösterileri ilgiyle izledi. Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: DHA