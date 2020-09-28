Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti
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Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti

28.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:47

Kayseri'de, 3 kardeş, kız kardeşlerini kaçırdığı iddiasıyla amca çocuklarını araçlarıyla takibe başladı. Taraflar arasında araçla yaşanan kovalamaca, boş bir arsaya geldiklerinde kafa kafaya çarpışmalarıyla son bulurken araçtan inen kardeşler, kuzenlerinin kafasına sıktı. İddiaların hedefi olan kuzen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri'de amca çocukları arasında sokakta başlayan tartışma kovalamacayla devam etti. Kazayla son bulan kovalamacanın ardından 3 kardeş, kız kardeşlerini kaçırdığı iddiasıyla kuzenlerini öldürdü.

SOKAKTA KARŞILAŞIP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Atabek Sokak'ta meydana geldi. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler, 20 gün önce kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, 52 LH 731 plakalı otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade de 38 AED 595 plakalı otomobille Harun Sade'nin peşine düştü.

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü

KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN ARAÇLAR YANDI

Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı. Araçtan çıkan amca çocukları arasında kavga devam etti. Harun Sade, başından pompalı tüfekle vurulurken, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler koşarak olay yerinden kaçtı.

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü

POLİS, KAÇAN KARDEŞLERİ ARIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Sade'nin öldüğü belirlendi. Harun Sade'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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