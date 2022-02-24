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Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.

Anbar Mahallesi 31. Cadde'de bir gıda işletmesinde çalışan H.B. (37), kolunu hamur karma makinesine kaptırdı.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kolu makineden çıkartılan kadın, sağlık görevlileri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri, İtfaiye, Anbar, işçi, Güncel, Haberler

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