Kayseri'de "Kerem ile Aslı" sergisi ilçe turunda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İran'ın İsfahan kentinden Erciyes'e uzanan Kerem ile Aslı'nın hüzünlü ve çok az bilinen sevda hikayesini, "Erciyes'te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı" sergisi ile ilçe ilçe duyurmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İran'ın İsfahan kentinden Erciyes'e uzanan Kerem ile Aslı'nın hüzünlü ve çok az bilinen sevda hikayesini, "Erciyes'te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı" sergisi ile ilçe ilçe duyurmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK AŞ'nin projelerinden Kerem ile Aslı'nın hikayesinin anlatıldığı "Erciyes'te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı" sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

KAYMEK eğitmenleri tarafından hazırlanan, ilk sanal sergi olarak sanatseverlerle buluşan, ardından Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında, daha sonra da tarihi Kayseri Kalesi'nde vatandaşların beğenisine sunulan sergi, şimdi de ilçe ilçe tüm Kayserililere ulaştırılıyor.

Develi ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan sergi, 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşuyor.

Hikayesi 14 bölüme ayrılarak kronolojik, 3 boyutlu 14 eserle hazırlanan sergide, Kerem ile Aslı sevdasının ayrıntılarını içeren 8 tablo ve 2 çini vazo yer alıyor.

Sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90'ı atık malzemelerden yapılan minyatürler, tablolar ve vazolar dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya