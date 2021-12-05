Kayseri'de Karadut Beste Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas Belediyesince düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği Beste Yarışması ödül töreni ve konseri gerçekleştirildi.

Erciyes Kongre Merkezinde düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Üsküdar Musiki Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Amir Ateş, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri ve Talas'ın güzelliklerini şiir ve musiki ile anlatmak, nitelikli eserler verilmesini de teşvik etmek maksadıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yarışma sonunda çok güzel bir tablonun ortaya çıktığını belirten Yalçın, "Yarışmamıza 72 eser katıldı. Birinci, ikinci, üçüncü olan eserleri belirledik. 6 eser mansiyon ödülüne layık görüldü. Hepsi de birbirinden değerli çalışmalardı. Yarışmamıza katılıp bize değer katan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlerin Türk musikisine aşina olmasını istedikleri için böyle bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Sanata, sanatçıya ve sanatseverlere hizmet etme adına bu etkinliğe soyunduk. Tabii şehirler medeniyeti temsil eder. Medeniyetler sadece bina yapmakla değil, şehre kimlik katmakla alakalı sanat ve kültürle yaşar. Biz de sanat ve kültür adına bir takım çalışmalara gayret ettik. Talas Musiki Cemiyetini kurduk ve tarihi bir bina faaliyet göstermeye başladı. Bundan sonrada sanata ve sanatçıya hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca programımıza katılan TRT Yönetim Kurulu Başkanımıza ve TRT sanatçılarına da teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından "Talas'ı Seveceksin" isimli bestesiyle birinciliği elde eden Bahadır Sevik'e, "Kayseri Nicedir" ile ikinci olan Osman Ergen'e ve "Kayserim Dağlarıyla Yaylalarıyla" eseriyle üçüncülüğü elde eden Burhan Atik'e ödüllerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki verdi.

Ödüllerin dağıtılmasının ardından yarışma için bestelenen eserler ve Türk sanat müziğinin unutulmaz parçaları sanatçı Zekai Tunca, TRT sanatçıları Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal tarafından seslendirildi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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