Kayseri'de itfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de itfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı

Kayseri'de itfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki "yılan yakalama timi", bir evin duvarındaki boşlukta yakalanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı doğaya saldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki "yılan yakalama timi", bir evin duvarındaki boşlukta yakalanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı doğaya saldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas ilçesi kırsal Başakpınar Mahallesi'nde müstakil evin duvarındaki boşluğa yılan girdiği ihbarını alan ekipler bölgeye gitti.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan görevliler, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin, bu yıl farklı ilçelerde ev ve iş yerlerine giren 51 yılanı yakalayarak doğaya saldığı belirtildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri, Sivas Caddesi'ndeki bir güzellik merkezinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunu da kurtararak, belediyenin kedi bakım evine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

2 metrelik yılan, kendi boyundaki yılanı böyle yuttu! Saniye saniye kamerada
2 metrelik yılan, kendi boyundaki yılanı böyle yuttu! Saniye saniye kamerada
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de itfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:45:55. #1.15#

title