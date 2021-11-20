Kayseri'de hayırsever, Talas Millet Bahçesi'ne 4 okul yaptıracak

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırsever Mehmet Altun tarafından Talas Millet Bahçesine yaptırılacak 4 okul için hazırlanan protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Mehmet Altun tarafından yaptırılacak okullarla ilgili düzenlenen protokolü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şemun Akman da imzaladı.

Eğitimde devlet millet iş birliğinin önemini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hayırseverimiz Mehmet Altun Bey, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla bir protokol yaptı. Maddi değeri de oldukça yüksek olan İstanbul'da bulunan bir arsayı bakanlığa hibe etti. Bunun karşılığında da 4'ü Talas'ta olmak üzere 10 okul ve 1 cami yapılması bu protokolle kayıt altına alınmış oldu. 4 okulun biri anaokulu, biri 24 derslikli ilkokul, biri 24 derslikli ortaokul ve diğeri yine 24 derslikli lise olarak Talas Millet Bahçesi'nin bir bölümünde yapılacak. Biz belediye olarak her türlü katkıyı sağlarken devletimiz arsasını veriyor, hayırseverimiz binayı yapıyor."

Konuşmaların ardından 4 okulun yapım protokolü imzalandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet